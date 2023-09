TSE fará homenagem a Sepúlveda Pertence

Presidente do TSE, Alexandre de Moraes vai inaugurar, nesta semana, o novo nome do Salão Nobre do tribunal, que passará a ser chamado Espaço Ministro Sepúlveda Pertence. A solenidade de aposição será às 11h da próxima quinta.

A homenagem a Sepúlveda, falecido no início do último mês de julho, foi aprovada pelo plenário do tribunal em agosto desse ano.

Sepúlveda foi presidente do TSE por dois mandatos, ministro do STF, procurador-geral da República e, como ele gostava de lembrar, vice-presidente da UNE nos anos 1960.

