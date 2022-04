TSE espera receber 100 mil denúncias de notícias falsas nas eleições

Que as eleições desse ano prometem ser um celeiro de fake news, ninguém duvida. Preparando-se para o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral já tem até uma estimativa de quantas denúncias de notícias falsas sobre o processo eleitoral: 100 mil.

O cálculo foi apresentado na sexta-feira passada durante um reunião do presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, com os desembargadores que presidem os TREs dos nove estados do Nordeste.

O assessor especial de Enfrentamento à Desinformação do tribunal, Frederico Alvim, explicava o funcionamento e as estratégias empregadas pela corte no programa incorporado pela Justiça Eleitoral de forma permanente no ano passado e informou que, nas eleições de 2020, foram recebidas 5.500 denúncias. E disse que o TSE prevê um aumento considerável no pleito desse ano.