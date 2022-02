TSE é tribunal de vanguarda e organiza eleições limpas e seguras, diz Aras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presente na posse de Edson Fachin no comando do TSE, o chefe da PGR, Augusto Aras, discursa nesta terça em defesa da Corte neste momento de luta política em que aliados de Jair Bolsonaro e o próprio presidente questionam a segurança das eleições no país.

Para Aras, o TSE “é tribunal de vanguarda que organiza eleições limpas e seguras no país”. O procurador-geral também elogiou o perfil de Fachin, que comandará o TSE tendo como vice Alexandre de Moraes. “O novo presidente do TSE tem respeito e notoriedade por seu destacado saber jurídico”, diz Aras.

“Tem biografia de homem experiente na vida jurídica nacional, capacitado para bem conduzir a Corte eleitoral nesse período de preparação para as eleições nacionais”, segue Aras.