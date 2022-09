TSE deve julgar uso eleitoral de lives no Planalto e discurso na ONU

A penúltima sessão do TSE antes do primeiro turno das eleições ocorre às 19h desta terça. A pauta da Corte tem 12 ações a serem julgadas. Entre elas, denúncias de uso eleitoral da agenda presidencial pelo candidato à reeleição.

A viagem do presidente, na semana passada, pode voltar à discussão. O plenário deve julgar a acusação da candidatura de Ciro Gomes por uso eleitoral da presença de Jair Bolsonaro no funeral da Rainha Elizabeth II. Os pedetistas também solicitam que lives supostamente eleitoreiras gravadas no Palácio do Planalto sejam analisadas.

A coligação de Lula denunciou irregularidades no veiculação das imagens do discurso de Jair Bolsonaro na abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, e entrou com pedido de resposta à propaganda eleitoral que indica suposto desvio de verba pública pelo PT. O partido ainda reclama do impulsionamento da página “Lulaflix”, que reúne conteúdos críticos ao ex-presidente.

O TSE também deve julgar acusações da coligação de Bolsonaro contra Lula. Uma das denúncias de irregularidades no site de campanha petista que teria se apresentado como uma agência de checagem. Outra representação é de desinformação em propaganda eleitoral. A peça daria a entender a absolvição do ex-presidente em todas as acusações contra ele. Na verdade, a Justiça Federal do Paraná foi considerada incompetente para julgar as ações da Lava-Jato.

