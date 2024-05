TSE deve decidir futuro de Sergio Moro nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TSE vai retomar, nesta terça, o julgamento de recursos contra a decisão que absolveu o senador Sergio Moro na Justiça Eleitoral do Paraná. O caso começou a ser analisado pelos ministros na semana passada, mas foi suspenso após a leitura do relatório do ministro Floriano de Azevedo Marques.

Nesta terça, as partes vão apresentar seus argumentos aos magistrados. A Corte Eleitoral avalia recursos apresentados pelo PL e pelo PT, que acusam Moro de abuso de poder econômico, caixa dois e uso indevido dos meios de comunicação.

Após as apresentações dos advogados, o relator no TSE e os demais ministros vão apresentar seus votos. O caso é o único previsto na pauta desta terça.