TSE determina remoção de vídeo do deputado mais votado do país contra Lula

Por Ramiro Brites Atualizado em 11 out 2022, 10h26 - Publicado em 11 out 2022, 10h02

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, atendeu a um pedido da campanha de Lula e determinou a remoção de um vídeo em que Nikolas Ferreira (PL-MG), vereador de Belo Horizonte e deputado federal mais votado do país, associa o petista ao consumo de drogas, assassinato, censura nas redes sociais e patrocínio de ditaduras.

A decisão foi publicada na noite desta segunda e deu um prazo de 24 horas para que Twitter, Instagram, TikTok e Facebook removam a publicação, sob pena de multa de 50.000 reais em caso de descumprimento.

O vídeo também foi postado por Flávio e Eduardo Bolsonaro e pela deputada federal reeleita Carla Zambelli. Na decisão, o ministro afirma que o conteúdo tem objetivo de disseminar mentiras e discurso de ódio e tenta induzir quem o assiste a vincular o candidato a práticas ilícitas e imorais.

“É forçoso reconhecer que o vídeo divulgado foi produzido para ofender a honra e a imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva”, aponta Sanseverino.

Na gravação, Ferreira diz ainda que, com Lula eleito, salários vão baixar e igrejas serão fechadas e relaciona o petista ao “assassinato de inocentes dentro do ventre materno”. Segundo os advogados da campanha do ex-presidente, as afirmações atentam contra a honra dele.

“Trata-se de um compilado de estigmas sabidamente inverídicos”, afirmam os advogados Marcelo Winch Schmidt e Cristiano Zanin Martins.