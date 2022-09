TSE determina remoção de site de Lula que simula agência de checagem

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do TSE confirmou nesta terça por unanimidade decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri que determina a remoção do site “verdadenarede.com.br”, bem como as contas nas redes sociais e aplicativos de mensagens ligadas a ele. O domínio, registrado pela campanha de Lula na Justiça Eleitoral, imitava uma agência de checagem de notícias, sem deixar claro ser uma página a favor o candidato petista.

A magistrada explica que o site contém notícias que, invariavelmente, fazem propaganda negativa de Jair Bolsonaro ou positiva de Lula. A juíza constatou “múltiplas ilegalidades na dissimulada utilização de site, perfis, páginas de rede sociais ou aplicativos de mensageria, camuflados como agências independentes de checagem de notícias, mas que, na realidade, funcionam como pano de fundo para a disseminação escamoteada de mensagens de conteúdo eleitoral sem o conhecimento, a filtragem ideológica ou anuência dos destinatários, com coleta irregular de dados pessoais”.

Em outra decisão, também de relatoria da ministra Maria Claudia Bucchianeri, o plenário determinou por unanimidade a suspensão do impulsionamento do site “lulaflix.com.br”. A página, porém, pode ser mantida no ar, desde que seja devidamente comunicada à Justiça Eleitoral como como página oficial da campanha de Bolsonaro. O domínio contém notícias negativas sobre o PT e o ex-presidente Lula.