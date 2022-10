TSE determina remoção de posts sobre apoio de Lula a tortura na Nicarágua

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 19 out 2022, 17h19 - Publicado em 19 out 2022, 17h12

Por Ramiro Brites Atualizado em 19 out 2022, 17h19 - Publicado em 19 out 2022, 17h12

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, determinou que o Twitter e o Instagram suspendam, em 24 horas, publicações de mais de dez perfis nas redes sociais com informações falsas sobre a relação de Lula com a ditadura da Nicarágua. Os posts dizem que o ex-presidente endossa atos de Daniel Ortega, como tortura e perseguição a cristãos.

Segundo os advogados do petista, os conteúdos foram publicados de forma coordenada pelo chamado “Ecossistema de Desinformação”. O objetivo dos perfis bolsonaristas seria levar a informação falsa de que Lula perseguiria cristãos caso fosse eleito.

Além da remoção dos conteúdos, o ministro determinou, em liminar que acata ação da campanha de Lula, que os representados se abstenham de publicar outras informações com o mesmo teor manifestamente inverídico.

“As publicações transmitem de forma intencional e maliciosa mensagem de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é aliado político do ditador da Nicarágua Daniel Ortega e, por consequência, apoia e consente com os ilícitos por ele praticados, como a perseguição de cristãos e a tortura”, afirmou Sanseverino.

Os perfis dos parlamentares Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro estão entre as contas de redes sociais que devem ter conteúdos deletados. A multa diária em caso de descumprimento da medida é de 10.000 reais.

