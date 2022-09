TSE determina remoção de materiais sobre ‘Kit Gay’ no Instagram e Tik Tok

O plenário do TSE decidiu nesta quinta a remoção de conteúdos sobre o “Kit Gay” em duas contas do Instagram (@bolsonarosp e @florianoagora) e uma do Tik Tok (@jhonpresidente). Os materiais devem ser retirados do ar em 24 horas, sob pena de multa de 5 mil reais por dia.

De acordo com os magistrados, os responsáveis pela publicação foram o deputado Eduardo Bolsonaro e o publicitário Floriano Barbosa de Amorim Neto. Em 2018, Floriano esteve à frente da Secretaria de Comunicação do presidente Jair Bolsonaro após a saída de Gustavo Bebianno.

A decisão da maioria dos ministros acata a denúncia da coligação de Lula. Anteriormente, o Instagram já havia classificado o conteúdo como falso e tarjado “Informação Falsa” na publicação.