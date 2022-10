TSE determina remoção de áudio sobre teoria da conspiração contra Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

17 out 2022, 17h41

Por Ramiro Brites 17 out 2022, 17h41

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, determinou a exclusão de um áudio que expõem uma teoria da conspiração sem sustentação em fatos. A fake news, postada pela página “Movimento do Povo Brasileiro” e por diversos perfis de apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, alegam que uma “cúpula”, chamada Mancha Vermelha, tem a capacidade de rastrear votos dos integrantes e estaria ligada a Lula e ao PT.

“Verifica-se que as publicações impugnadas contêm áudio manipulado com fatos manifestamente inverídicos, produzido para ofender a honra e a imagem de candidato ao cargo de presidente da República (Lula)”, escreveu o ministro Sanseverino.

Facebook, Twitter e YouTube devem apagar a notícia falsa em 24 horas, sob pena de pagar multa de 50.000 reais. A decisão foi concedida após a campanha de Lula ter entrado com uma ação junto ao TSE, apontando diversas mentiras ao longo do áudio publicado por perfis bolsonaristas.

“O material tem a nítida intenção de prejudicar a imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a de disseminar desinformações destinadas a interferir na lisura do processo eleitoral”, afirmam os advogados da Coligação Brasil da Esperança. Os advogados ressaltaram ainda que diversas agências de checagem de fatos já analisaram o áudio em questão e constataram que todo o conteúdo é falso.

Continua após a publicidade