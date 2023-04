TSE determina que PSDB devolva R$ 1,5 milhão aos cofres públicos

Giro VEJA - quinta, 20 de abril

O dia seguinte da troca de comando no GSI e as conversas de Fernando Haddad com a Shein são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira a demissão do agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Lula minimizou o desgaste provocado pelo caso ao afirmar que não ficou chateado com a troca e investir na tese de que o auxiliar deixou o cargo por conta própria