TSE desmente Bolsonaro em nova investida contra o sistema eleitoral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TSE rebateu no fim da manhã desta sexta-feira as declarações de Jair Bolsonaro, que mais uma vez voltou a colocar em dúvida a segurança do sistema eleitoral, valendo-se de um documento sigiloso repassado a ele pelo Exército.

O tribunal aproveitou para explicar a demora no retorno aos militares, que fizeram questionamentos sobre o processo. Segundo a Corte, o documento será respondido nos próximos dias pelos técnicos, que receberam o documento no fim do ano.

“O pedido do representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral foi protocolado próximo do recesso, quando os profissionais das áreas técnicas fazem uma pausa. Após este período, o conteúdo começou a ser elaborado e será encaminhado nos próximos dias”, diz o TSE.

“Cabe destacar que são apenas pedidos de informações, para compreender o funcionamento do sistema eletrônico de votação, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades. As declarações que têm sido veiculadas não correspondem aos fatos nem fazem qualquer sentido”, diz o tribunal, sem citar diretamente Bolsonaro.

“São dezenas de perguntas de natureza técnica, com certo grau de complexidade. Tudo está sendo respondido, como foi devidamente comunicado ao referido representante”, segue o TSE.