TSE demite servidor ligado a setor de distribuição de propaganda a rádios

Atualizado em 26 out 2022, 10h31 - Publicado em 26 out 2022, 10h13

O TSE confirmou nesta quarta a exoneração do servidor Alexandre Machado, que atuava na Secretaria Judiciária do tribunal e tinha responsabilidade pelo recebimento dos arquivos com a propaganda eleitoral dos partidos e envio para o pool de emissoras de rádio e TV.

A informação da exoneração do servidor chegou a integrantes da campanha de Jair Bolsonaro na noite desta terça e tem sido tratada como mais uma evidência a fortalecer o discurso do presidente sobre fraude na propaganda eleitoral.

“Na última semana ele foi exonerado do cargo em comissão devido à falhas no desempenho de suas atribuições. A exoneração aconteceu diretamente pela Presidência do TSE e foi realizada de forma sigilosa para evitar o conhecimento da imprensa”, diz uma fonte da campanha de Bolsonaro.

O TSE divulgou nota mais cedo dizendo o seguinte: “Em virtude do período eleitoral a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe”.