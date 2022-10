TSE decide que Bolsonaro terá que publicar no Twitter resposta de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por 6 votos a 1, o plenário do TSE decidiu nesta sexta que Jair Bolsonaro terá que publicar no Twitter o direito de resposta de Lula. A única posição contrária foi a do ministro Carlos Horbach.

A decisão acatou ação movida pela campanha de Lula. Os advogados denunciaram o presidente pela divulgação de informação falsa, em julho. A publicação associa os petistas ao crime organizado, afirmando que um líder de uma facção criminosa teria dito que “com o PT o diálogo era bem melhor”.