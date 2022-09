TSE confirma suspensão de propaganda de Bolsonaro com Michelle

O plenário do TSE na manhã desta quinta não foi favorável para o candidato à reeleição para presidência. Jair Bolsonaro, que precisa conquistar votos femininos, terá de suspender propaganda protagonizada por sua esposa Michelle. Segundo a Lei Eleitoral, no horário eleitoral gratuito, a primeira-dama poderia aparecer em até 25% do tempo do vídeo.

Os magistrados também decidiram que Bolsonaro deve mudar a foto de capa do Twitter, pois o nome do postulante a vice, Walter Braga Netto, está menor do que o exigido pela legislação. O TSE ainda negou a solicitação para Lula não divulgar, em propagandas eleitorais, trechos de matérias jornalísticas sobre imóveis comprados em dinheiro vivo pela família do presidente.

Caso a campanha de Bolsonaro volte a publicar propagandas com excesso de exposição de Michelle, o Tribunal determinou pena de multa de 25 mil reais para cada ocorrência.