TSE começa a julgar ações contra Lula e Bolsonaro — entenda os casos

10 out 2023

O TSE começa a julgar nesta semana uma série de ações eleitorais referentes a supostas irregularidades cometidas durante a campanha para a Presidência da República em 2022.

Nesta terça, os ministros devem julgar três ações contra Jair Bolsonaro. Já na semana que vem, os ministros vão julgar duas ações contra Lula.

Apresentada pelo PDT, uma das ações pede a inelegibilidade de Bolsonaro e de seu candidato a vice Walter Souza Braga Netto por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação, já que os então candidatos utilizaram as dependências do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto para expor propostas eleitorais, utilizando todo o aparato estatal, sobretudo intérprete de Libras.

Em outra ação, o PDT pede a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Netto por usar as lives do Alvorada para promover candidatos bolsonaristas. A coligação de Lula nas eleições também pediu a inelegibilidade da dupla por usar o Palácio do Planalto na campanha. O partido alega abuso do poder político.

Na próxima semana, o TSE analisa ações da coligação bolsonarista contra Lula por abuso do poder econômico e dos meios de comunicação ao, respectivamente, violar a igualdade de oportunidades e promover “notícias fraudulentas” para “omitir informações do eleitorado”. A acusação afirma que, ao utilizar as palavras-chave “Lula condenação”, “Lula Triplex”, “Lula corrupção PT”, entre outros, encontrou no Google uma página repleta de anúncios pagos pela coligação Brasil da Esperança.

A outra ação da campanha de Bolsonaro contra Lula aponta a suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação. A acusação sustenta que o então candidato Lula difundiu propaganda eleitoral irregular com o indevido apoio de uma das maiores emissoras de televisão do país e com amplo alcance, com o objetivo de atingir de forma massiva os eleitores, além de pedir votos.

