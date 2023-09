TSE começa a enviar aos estados as novas urnas eletrônicas do país

O TSE começou a entregar aos Tribunais Regionais Eleitorais, nos estados, as novas urnas eletrônicas do país.

Nesta primeira leva, foram 30.000 aparelhos UE2022 — os mais modernos já produzidos no Brasil — despachados para onze estados: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Essa é só uma parte das milhares de urnas que saem da fábrica de montagem em Ilhéus (BA) para as diversas regiões do país.

As Eleições Municipais de 2024 vão marcar a estreia do modelo. Ao todo, 219.998 novas urnas serão utilizadas no pleito do ano que vem.

