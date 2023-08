TSE batiza salão em homenagem ao ex-ministro Sepúlveda Pertence

O TSE decidiu, nesta quinta-feira, denominar o Salão Nobre do tribunal de Espaço Sepúlveda Pertence, numa homenagem ao ex-ministro Sepúlveda Pertence, falecido no início do mês passado. Sepúlveda foi presidente do TSE por duas vezes, uma no biênio 1993-1994 e outra no biênio 2003-2005.

A homenagem foi sugerida ministra Cármen Lúcia e foi prontamente aprovada pelos ministros no plenário do tribunal nesta quinta, depois de colocada em votação pelo presidente Alexandre de Moraes.

“Grande defensor da democracia, notável jurista, exerceu com brilhantismo e integridade todos as funções se cargos que ocupou. A Justiça brasileira é testemunha dessa competência, dessa grandiosidade, desse brilhantismo, desse ser humano admirável que foi o ministro Sepúlveda Pertence”, afirmou Moraes.

“O ministro (Sepúlveda) foi um grande ser humano, um homem bom. A bondade para um juiz é uma virtude muito especial”, afirmou Cármen Lúcia. Segunda ela, a bondade do ex-ministro estava registrada nos votos, decisões e nas relações dele com os colegas do STF, do STF e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Segundo ela, Sepúlveda era um homem de firme convicção e sabia defender com vigor suas ideias, mas nem por isso se indispôs com quem quer que seja. “Não conheço ninguém com quem ele tenha se indisposto. Nunca vi que o ministro permitisse falasse de algum de seus colegas do STF, do TSE e da advocacia, o que é muito especial nesses tempos tão revoltos”, disse a ministra.

Essa é a segunda homenagem que o ex-ministro, falecido em 2 de julho, recebe. No início desse mês, o STF decidiu nomear o próprio museu de Museu Sepúlveda Pertence.

Continua após a publicidade

Siga