TSE assina acordo com 20 partidos para regularizar contas antes da eleição

Uma semana depois de o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convocar representantes de partidos políticos para aderirem a um programa de regularização de contas partidárias, no último dia 8, 20 legendas já haviam assinado acordo com o tribunal. Atualmente, há 29 siglas registradas na Corte Eleitoral.

O objetivo do “Regulariza JE Contas” é garantir ampla participação dos partidos nas eleições municipais deste ano, abrindo a abriu possibilidade para que as legendas coloquem em dia as pendências de contas não prestadas por diretórios municipais e estaduais.

Veja a seguir a lista das siglas que já aderiram ao programa (em ordem alfabética):