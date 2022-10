TSE analisa nesta terça pedido de resposta de Bolsonaro contra Janones

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 18 out 2022, 13h53 - Publicado em 18 out 2022, 14h01

Por Ramiro Brites Atualizado em 18 out 2022, 13h53 - Publicado em 18 out 2022, 14h01

O plenário do TSE deve analisar nesta terça um pedido de direito de resposta de Jair Bolsonaro contra o deputado federal André Janones, que integra a campanha de Lula. A solicitação da defesa do candidato à reeleição se deve a publicações do parlamentar nas redes sociais.

As campanhas de Bolsonaro e Lula entram em uma nova fase na disputa eleitoral no âmbito do Judiciário, conforme mostrou o Radar. O julgamento agendado para a noite de terça é um da série de pedidos de respostas solicitado tanto pelos bolsonaristas quanto pelos lulistas. Os presidenciáveis esperam ganhar espaço para rebater notícias falsas.

O processo que será julgado nesta terça, em princípio, foi negado em decisão monocrática de Paulo de Tarso Sanseverino. Agora, os demais ministros do TSE também devem analisar o caso.

O Plenário também deve analisar diversos recursos referentes a registros de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2022 que foram negados pelos Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Santa Catarina e de Minas Gerais.