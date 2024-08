TSE abre canal de denúncias de desinformação na campanha eleitoral

O TSE lançou há pouco, em Brasília, uma campanha nacional de combate à desinformação durante o período eleitoral.

A ação conta com um canal próprio para que eleitores denunciem atos ilegais durante a campanha. Anunciado pela ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, o telefone 1491 estará disponível para todo o país e as denúncias recebidas serão encaminhadas às autoridades competentes.