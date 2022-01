Troca de partido cogitada por Moro já divide o Podemos

Sergio Moro completou nesta quinta dois meses e dez dias como político de ofício. No Podemos, a conversa aberta por caciques do partido e lideranças do União Brasil sobre uma possível troca de sigla pelo ex-juiz é recebida com estranhamento por algumas lideranças.

O motivo: Moro passou meses dizendo que só se filiaria a um partido no país, a sigla que, segundo ele, representava os valores que ele buscaria defender nas urnas. Como explicar ao eleitor que, dois meses depois de filiado, essa conversa já mudou? Eis o receio e contrariedade de figuras ouvidas pelo Radar.

Moro precisa estabelecer alianças para ter chances de vencer, mas negociar a “ideologia” partidária já na saída do projeto apenas para construir coligação não é algo aceitável para todos no Podemos. “Essa conversa ainda está estranha. Moro mesmo não conversou com ninguém no partido sobre isso. O Podemos não é mais o PTN. Algo assim precisa ser aprovado pela sigla, com todos os integrantes sendo ouvidos”, diz um quadro importante da sigla.