‘Triste, mas é assim’, diz Lula sobre atos de Bolsonaro no 7 de Setembro

Na esteira dos preparativos para as comemorações do 7 de Setembro, o ex-presidente Lula (PT) criticou o que classificou como “usurpação” da data pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e lamentou a exploração do cargo de presidente pelo atual adversário.

O ex-presidente participou de reunião com a coordenação de campanha na manhã desta terça-feira, em São Paulo.

“Hoje temos um candidato que está no cargo tentando usar a máquina pública, inclusive agora usurpando o 7 de Setembro como se fosse uma coisa dele (…) Ele, que já disse ‘as minhas Forças Armadas’, agora está dizendo ‘a minha Independência’. É triste, mas é assim”, afirmou o petista.

Lula ainda falou sobre a possibilidade — cada vez mais improvável, como mostram as últimas pesquisas — de ganhar as eleições no primeiro turno e “cutucou” os adversários que “tentam impedir” sua vitória já no dia 2 de outubro.

Embora não tenha citado nominalmente Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente mencionou opositores que o atacam porque “têm medo”. Nos últimos dias, Ciro tem escalado nas investidas contra o petista e, nesta terça, chegou inclusive a falar que “Lula tinha filho ladrão”, durante entrevista à Jovem Pan.

“A gente não tem que ficar retrucando e nem aceitando um nível baixo de campanha. Não precisamos fazer jogo rasteiro. Temos que tentar discutir os assuntos que interessam ao povo brasileiro”, disse.

“Não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, por que quem tem mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno? Estou convencido de que se a gente continuar trabalhando, a gente pode ganhar as eleições no primeiro turno”.