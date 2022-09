Tributação de bens no exterior gera disputas nos tribunais

A tributação sobre bens doados no exterior, algo comum em partilha de heranças, tem movimentado fortunas nos tribunais do país. Só em São Paulo, existem cerca de 200 processos que envolvem 60 bilhões de reais.

O STF, ao analisar a questão num caso específico, decidiu que os estados não poderão exigir o Imposto de Transmissão Causa Mortis sobre doações e heranças de bens no exterior. A decisão se baseia na inércia do Congresso regulamentar, a partir de uma lei, a cobrança no país, o que permitiria que os diversos estados pudessem exigir o imposto.

Para a tributarista Andressa Fontes, a decisão do STF prejudicará alguns contribuintes pois os seus efeitos foram modulados, somente valendo para quem judicializou a questão ou herdou/recebeu doação após a data do acórdão publicado em 20 de abril do ano passado. Segundo a especialista “se o contribuinte recebeu bem do exterior antes da decisão e não ajuizou a ação até a publicação do acórdão, terá que pagar o tributo, e quem pagou não terá direito a restituição”.

O caso, guardado sob sigilo, de uma família que ajuizou sucessivamente dezenas de mandados de segurança para fugir da cobrança, foi objeto de crítica pelo Grupo Especial de Recuperação fiscal, o qual qualificou a conduta como uma abusiva engenharia jurídica que vinha sendo desenvolvida para evitar a cobrança dos mais ricos.

O advogado Leonardo Antonelli, que defende a família, rebate as acusações dizendo que a culpa é do STF que resolveu aplicar indistintamente a chamada modulação de efeitos em matéria tributária, obrigando o contribuinte a litigar.

“Vejam no caso do imposto de doação. Todos aqueles que litigaram, não precisarão pagar o tributo; quem não entrou com a ação, terá que pagar… o que é injustiça: brigar, ganhar e não ter que pagar o imposto ou aguardar a o entendimento favorável do STF e, mesmo assim, ter que pagar o imposto por que foi modulado o resultado a fim de valer somente para quem litigou?”, diz Antonelli.