Tributação de apostas esportivas deve gerar R$ 12 bilhões, diz Haddad

Fernando Haddad concedeu nesta segunda uma entrevista ao Estúdioi, da GloboNews. Na conversa com Andreia Sadi, o ministro da Fazenda estimou quanto o governo deve arrecadar com a tributação de apostas esportivas, hoje um mercado que lucra alto a partir do exterior, mas não é regulamentado no Brasil — o marco dos jogos, como se sabe, ainda depende de aprovação no Congresso.

Segundo Haddad, a tributação do setor de apostas esportivas pode gerar 12 bilhões de reais em receitas ao governo: “Se é uma realidade no mundo virtual, nada mais justo do que a Receita tributar”.