Tribunal de Justiça de GO lidera casos novos de júri popular; veja lista

O Tribunal de Justiça de Goiás, onde o governador Ronaldo Caiado disse ter acabado com o crime em uma reunião sobre a PEC da Segurança Pública no Palácio do Planalto, foi a Corte que mais recebeu novas ações penais de competência do júri popular em 2024 (até o fim de agosto).

Dos 20.728 casos novos, 2.985 foram no TJ-GO. O do Ceará é o segundo, com 2.559, e o de São Paulo completa o top 3, com 2.382.

Os dados constam Mapa Nacional do Tribunal do Júri, que foi lançado no mês passado pelo CNJ para permitir a consulta ao acervo processual dos tribunais de Justiça. Apenas ações sobre crimes dolosos contra a vida podem ser julgadas pelo júri popular.

Veja a seguir a lista completa de casos novos, por Tribunal de Justiça:

Goiás – 2.985 Ceará – 2.559 São Paulo – 2.382 Pernambuco – 2.209 Paraná – 1.787 Rio Grande do Sul – 1.652 Minas Gerais – 1.584 Pará – 1.563 Mato Grosso – 1.388 Bahia – 1.312 Rio de Janeiro – 1.309 Espírito Santo – 972 Maranhão – 919 Alagoas – 907 Distrito Federal – 903 Santa Catarina – 820 Piauí – 760 Mato Grosso do Sul – 757 Paraíba – 718 Rondônia – 631 Tocantins – 557 Amazonas – 472 Rio Grande do Norte – 409 Amapá – 372 Sergipe – 309 Acre – 227 Roraima – 199