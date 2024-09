TRF-1 julga recurso de acusados por homicídios de Bruno e Dom nesta terça

A 4ª Turma do TRF-1 deverá julgar nesta terça-feira, a partir das 14h, um recurso dos três réus acusados pelo homicídio e pela ocultação de cadáver do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dominic Philips, no Vale do Javari (AM).

Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira recorreram da chamada sentença de pronúncia, proferida em outubro do ano passado pelo juiz Wendelson Pereira Pessoa, da Justiça Federal de Tabatinga (AM), que determinou que eles sejam julgados por júri popular — submetidos ao Tribunal do Júri.

O relator do processo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região é o desembargador federal Marcos Augusto de Sousa. O recurso se encontrava na Terceira Turma da Corte e foi redistribuído a Sousa em 23 de agosto, por prevenção, em razão da anterior distribuição de um habeas corpus.

Ao receber o recurso, o desembargador determinou, imediatamente, a sua inclusão em pauta de julgamento — que será transmitido ao vivo no canal do TRF-1 no YouTube.