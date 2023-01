Três dias após tomar posse, Lula se instala no Planalto

Empossado no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se instalar nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, onde terá cinco compromissos, segundo sua agenda oficial. O hiato de três dias se deu por conta da varredura feita por sua equipe de segurança nos principais gabinetes da sede do governo federal, entre eles o que era utilizado pelo agora ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira, seu primeiro dia útil no cargo, Lula recebeu representantes de 17 países no Itamaraty. Nesta terça, ele foi ao velório de Pelé, em Santos (SP), e depois despachou do hotel em que ainda está hospedado em Brasília. Até o momento, o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, ainda não foi liberado para o atual inquilino.

A primeira agenda do dia será uma reunião, às 9h, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na sequência, às 10h30, Lula recebe o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Às 11h, ele participará da cerimônia de transmissão de cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

À tarde, ele terá reuniões com o chefe da Secom, Paulo Pimenta, às 15h, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 16h.