Três de cada quatro brasileiros usarão camisa amarela na Copa, diz estudo

Símbolo das manifestações bolsonaristas, a tradicional camisa amarela da seleção brasileira será usada por 77% dos torcedores que não se identificam, necessariamente, com a posição política do presidente. Por outro lado, 9% dos brasileiros não pretendem usar a “amarelinha” para não serem associados a Jair Bolsonaro.

A pesquisa da Alfa Inteligência, que mostra a força do uniforme da seleção nacional, também indica qual a expectativa dos torcedores brasileiros na Copa do Mundo. Os brasileiros estão otimistas para o hexa — 83% dos torcedores acreditam que o Brasil vai ganhar o mundial. O maior evento do futebol mundial animou a população, 79% se diz feliz com o torneio.

Entre os entrevistados, 62% estão satisfeitos com as escalações de Tite até o momento, em 2022. Boa parte dos apoiadores do técnico gaúcho têm de 25 a 34 anos (67%), e a maioria mora no Sul do país.

O estudo também indica que 62% da população vai assistir aos jogos da Copa em casa, 9% em bares ou restaurantes e 4% no trabalho. Mais de dois terços dos brasileiros assistirão a todos os jogos do torneio que conseguir e 25% apenas às partidas do Brasil.

A pesquisa da Alfa Inteligência foi feita no dia 17 de novembro de 2022 pela internet, no modelo quantitativo em painel online. Ao todo, foram 440 entrevistados, entre homens e mulheres acima de 18 anos das classes A, B, C, D e E de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.