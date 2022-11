Transição quer que Petrobras suspenda venda de bens até posse de Lula

O gabinete de transição do governo Lula quer que a Petrobras suspenda o seu processo de venda de ativos, como gasodutos e refinarias, até a posse do petista em 1º de janeiro. Em reunião nesta terça-feira com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, membros do grupo de trabalho de Minas e Energia da transição pediram um encontro “o quanto antes” com o presidente da Petrobras, Cario Mario Paes de Andrade.

A ideia é que nenhuma decisão estratégica sobre o tema seja tomada no apagar das luzes da gestão de Jair Bolsonaro. Eles também querem que o novo governo tenha oportunidade de se debruçar melhor no processo. Como se sabe, Lula e seus aliados são contra a venda de patrimônio pela Petrobras a empresas privadas.

“Foi solicitado que haja uma reunião com presidente da Petrobras justamente porque tem uma série de ativos da Petrobras que estão em vias de serem vendidos e queremos ter a oportunidade de conversar se realmente esse é o momento adequado de fazer isso porque está acabando o governo e deveria se aguardar a posse do novo governo para se tomar essas decisões”, disse o ex-presidente da EPE e integrante do GT de Minas e Energia na transição, Maurício Tolmasquim.