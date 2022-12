Transição de Lula apresenta medidas de Bolsonaro que serão revogadas

O gabinete de transição do governo Lula faz na tarde desta terça-feira o balanço final dos grupos de trabalho que apontaram problemas e questões do governo Jair Bolsonaro para subsidiar a futura gestão do petista.

Segundo Aloizio Mercadante, que coordenou os trabalhos técnicos, um documento de 23 páginas com sugestões de medidas de Bolsonaro a serem revogados será analisado por Lula e a sua equipe. Mercadante não deu ainda detalhes sobre o que entraria no chamado “revogaço”, mas já se sabe que algo será modificado, por exemplo, nas medidas que flexibilizaram o acesso a armas pela população e também às que impuseram restrições à fiscalização de crimes ambientais pelo Ibama.

“Nós conseguimos desenhar uma nova estrutura de governo, sem aumentar as despesas com cargo e estrutura, racionalizando, compartilhando estruturas afins, para que a gente possa ter mais eficácia do governo com menos recursos. Fazer mais, com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa e, esse desenho foi possível, em cima dessa discussão que vocês fizeram. E ali tem também revogaço. Só de revogaço tem 23 páginas, tão revogando tudo. Nós estamos passando por uma peneira, bem fina, para poder avaliar cada medida e suas implicações e tudo isso vai para os novos ministros, que vão reanalisar o que está ali e decidir com o presidente o que será revogado. E, as medidas preliminares para esse início de governo porque a lei fala em 100 dias que é o diagnóstico que nós temos que fazer”, disse Mercadante.