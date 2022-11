Transição começa com sinais ao mercado e ao petismo

A equipe econômica da transição confirmada há pouco pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin mostra a preocupação do presidente Lula de aplacar a ansiedade reinante nestes dias tanto no mercado quanto no petismo.

A desconfiança sobre que modelo petista voltará ao poder a partir de janeiro começará a ser aplacada daqui para frente. A equipe de transição tem como principal papel preparar o avião para a decolagem, vistoriando o estado das coisas e encaminhando ajustes e medidas para garantir que a aeronave chegue na pista em condições de segurança para a viagem. O voo e — principalmente — o pouso bem sucedidos dependerão do piloto escolhido por Lula e de sua tripulação. É isso que todos esperam.

Como esses nomes ainda demorarão a chegar, o anúncio desta terça empatou o jogo. André Lara Resende e Pérsio Arida fornecem o contorno liberal para confortar o mercado enquanto Guilherme Mello e Nelson Barbosa darão ao petismo a garantia de que a visão do partido estará na mesa de discussões.

As primeiras avaliações colhidas pelo Radar mostram esse nível de compreensão entre figuras importantes do mercado. “Há duas visões na mesa. É certo que Barbosa e Mello são mais íntimos do dono da casa, o partido. Pérsio e Lara Resende terão ainda a ambientação, são aqueles convidados para o churrasco de domingo. É preciso aguardar para ver como tudo se acomoda”, diz um interlocutor do mercado.

