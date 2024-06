Transação envolvendo terrenos da Cruz Vermelha vira caso de polícia

Giro VEJA - terça, 25 de junho

Haddad ameniza ata do Copom e brasileiro deve assumir Interpol

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta manhã “está muito aderente” ao comunicado da semana passada, e que isso é bom. Segundo Haddad, o texto transmite a ideia de que está havendo uma interrupção para avaliar o cenário interno e externo. A repercussão da ata, o brasileiro indicado para comandar a Interpol e as queimadas no MS são os destaques do Giro VEJA.