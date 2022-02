Tragédia em Petrópolis adia pronunciamento de Rogério Marinho na TV

Por conta das enchentes que já causaram pelo menos 78 mortes em Petrópolis (RJ), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, decidiu adiar o pronunciamento que faria na noite desta quarta-feira em cadeia nacional de rádio e TV.

Marinho falaria sobre a conclusão do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco e a chegada das águas do Velho Chico pela primeira vez ao estado do Rio Grande do Norte, celebrada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada.

“O momento é de solidariedade e de assistência às vítimas”, informou o ministério, em nota.