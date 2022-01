Trabalhador paga por irresponsabilidade de Bolsonaro, diz Meirelles

Chefe do núcleo econômico da campanha de João Doria ao Planalto, o ex-ministro Henrique Meirelles responsabiliza Jair Bolsonaro e seu governo pelo avanço da inflação em 2021. Para Meirelles, as ações populistas do governo e a instabilidade provocada pelo estilo conflituoso de agir do presidente foram fatores que fazem o trabalhador sofrer na parte mais frágil, o bolso.

“Começamos o dia com a informação de que fechamos 2021 com a maior inflação desde 2015, quase o dobro da meta definida pelo Banco Central para o ano e superior ao que a maioria dos especialistas projetava, mesmo em cenários pessimistas. Como não relacionar esse resultado com cada manobra que o governo propõe para abrir espaço para gastos eleitoreiros? O mercado enxerga isso como um sinal de falta de confiabilidade, o que é terrível para a economia”, diz Meirelles.

“E quem sempre paga a conta da irresponsabilidade é o trabalhador, que tem seu poder de compra corroído pela inflação e não vê seu salário ser reajustado. Ao contrário, vive assombrado pela possibilidade do desemprego em uma economia estagnada”, segue o ex-ministro.