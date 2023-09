Toffoli chama prisão de Lula de ‘um dos maiores erros’ da Justiça do país

O ministro Dias Toffoli, do STF, classificou a prisão de Lula, em 2018, como “um dos maiores erros judiciários da história do país”. A frase consta da decisão em que Toffoli anulou todas as provas da Lava-Jato com origem no acordo de leniência da Odebrecht.

Naquele ano, a Segunda Turma da Corte – da qual Toffoli fazia (e ainda faz) parte – votou por unanimidade para manter o petista na cadeia, ao negar um recurso da defesa de Lula contra o cumprimento da pena após condenação em segunda instância.

