Todas as togas do STF têm a mesma cor, diz Flávio Dino no Senado

O indicado de Lula a uma vaga no STF, Flávio Dino, disse em sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que “todas as togas têm a mesma cor” – uma referência às diferenças entre sua atuação como político e aquela que poderá ter se for empossado na Suprema Corte.

“Isso é uma simbologia fundamental em que a política é o espaço da pluralidade. É claro que o Poder Judiciário tem saberes e sabores diferentes, mas as togas são iguais. A Constituição é igual, as leis são iguais, o comportamento ético é igual”, afirmou.

“Não se pode imaginar o que um juiz foi e o que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz do seu comportamento como centroavante”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública.

O cerne da apresentação inicial de Dino na CCJ do Senado foi afastar a ideia, muito propagada pela oposição a Lula, de que sua carreira como deputado federal, governador, senador e ministro prenunciariam uma atuação politizada no Supremo Tribunal Federal. Ele também foi juiz federal.

Logo nas primeiras palavras de sua fala, o sabatinado lembrou o histórico de políticos e políticas em cortes constitucionais mundo afora. Dos Estados Unidos, citou a ex-senadora Sandra Day O’Connor e o ex-governador da Califórnia Earl Warren, que ocuparam assentos na Suprema Corte.

No Brasil, “reverenciou” Maurício Corrêa, ex-senador que tomou posse no STF em 15 de dezembro de 1994, ou seja, quase exatamente 29 anos atrás.

Elencou ainda ex-ministros do Supremo como Paulo Brossard, que foi senador; Hermes Lima, Oscar Dias Correia, Nelson Jobim e Célio Borja, que foram deputados federais; e Oswaldo Trigueiro, que foi governador da Paraíba.

