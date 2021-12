Tocantins completa um ano sem fugas em presídios

Com 1.200 vagas abertas nos últimos três anos, o Tocantins completou neste mês um ano sem fugas no seu sistema penitenciário. Hoje, a oferta de vagas, cerca de 3.000, praticamente corresponde à população carcerária do Estado. Em dezembro do ano passado, sete presos fugiram da Casa de Prisão Provisória de Palmas.

Além disso, o Tocantins saiu do 15° lugar para o 5º no ranking nacional de presos em atividades educacionais e do 22º para o 6° lugar no ranking de oferta de trabalho e renda para custodiados, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional.

A fórmula adotada pelo Estado foi, paradoxalmente, a de reduzir o número de presídios de 44 para 25, e concentrar os serviços para a população carcerária em menos unidades com mais qualidade para o atendimento social e vigilância.