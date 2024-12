Tiktok se une a artistas para promover a segurança dos jovens na internet

A rede social Tiktok e o Instituto Vero, em parceria com os artistas e criadores de conteúdo, se uniram em torno de uma campanha para aumentar a conscientização sobre a segurança de jovens na internet. Com Mônica Martelli e Tadeu França estrelando os primeiros conteúdos, a iniciativa “#Juntos” irá promover debates, cursos de capacitação para pais e responsáveis, além de materiais de orientação aos adolescentes e seus pais.

Entre as ferramentas que serão divulgadas, está a “sincronização familiar” do Tiktok. Segundo o aplicativo, através da configuração os pais conseguem acompanhar pelo próprio celular tudo o que os filhos estão fazendo na plataforma, além de limitar o uso do aplicativo e as interações com outros usuários.

Nos próximos meses, o projeto incluirá várias ativações, convidando figuras públicas e criadores de conteúdo para discutir a temática na internet, promovendo rodas de conversa com associações de pais, workshops de capacitação sobre ferramentas de sincronização parental e materiais de orientação, como o guia já disponível no site do projeto.

A ideia surgiu após a divulgação de uma pesquisa da YouGov, encomendada pelo TikTok em março deste ano, revelando que 18% dos pais brasileiros desejam usar ferramentas de sincronização parental, mas desconhecem sua existência. Além disso, muitos pais afirmam ter mais dificuldade em discutir segurança na internet do que temas como álcool e abuso de substâncias com seus filhos.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!