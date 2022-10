Tiësto confirma dois shows no Brasil em 2023

Atualizado em 13 out 2022, 18h44 - Publicado em 13 out 2022, 18h40

Por Ramiro Brites 13 out 2022

Padrinho da música eletrônica comercial, Tiësto incluiu o Brasil na turnê mundial de 2023. O holandês desembarca para dois shows, nos dias 20 e 21 de janeiro. As apresentações acontecem no Laroc Club, em Valinhos, no interior de São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta.

Recentemente, Tiësto se juntou ao Black Eyed Peas para dar uma nova roupagem a um clássico pop dos anos 2000: “Pumped It Louder” é uma releitura do hit “Pump It”. Em agosto, foi a vez do feat com Charli XCX “Hot in It”, o quarto single do novo disco de Tiësto, o primeiro pela Warner Music e que promete um retorno do artista às suas raízes na House Music. O lançamento ainda não tem data definida.

Singles recentes tiveram uma boa recepção do público. “Hot in It” alcançou o top 10 da parada “Hot Dance/Electronic Song” da Billboard e foi antecedida pelos singles “The Business”, “Don’t Be Shy”, com Karol G, e “The Motto”, com Ava Max, que juntos somam mais 2,5 bilhões de streams globais consolidados no Spotify e YouTube.