Ticketmaster será plataforma exclusiva da Liesa para ingressos na Sapucaí

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciará nesta quinta-feira um acordo com a Ticketmaster, que terá exclusividade nas vendas de todos os ingressos de desfiles do Grupo Especial no Carnaval de 2024, inclusive camarotes.

É a primeira vez que a comercialização de entradas para a Sapucaí ficará com uma única plataforma. O modelo permitirá centralizar toda a movimentação financeira do Carnaval e criar uma nova linha de receita para as escolas, afirmou ao Radar o diretor de marketing da Liesa, Gabriel David.

