Tesoureira do PT sua para fechar suas contas de campanha

Ocupante do perigoso cargo de tesoureira do PT, que já foi de João Vaccari Neto e Delúbio Soares, Gleide Andrade tem suado para fechar suas contas.

Secretária nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores, ela foi candidata a deputada federal por Minas Gerais em 2022, mas não foi eleita.

Recentemente, um juiz do TRE-MG aprovou, com ressalvas, as contas de campanha apresentadas por Gleide — que declarou pouco mais de 2 milhões de reais em despesas.

Cássio Fontenelle deu parcial provimento a um agravo para afastar irregularidades referentes a gastos com um hotel, um posto de gasolina e Facebook, revertendo a determinação de recolhimento de 120.984,22 reais ao Tesouro Nacional.