Terroristas bolsonaristas não conseguiram entrar no gabinete de Lula

Os bolsonaristas golpistas que promoveram atos terroristas em Brasília neste domingo não conseguiram entrar no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, informou ao Radar o ministro Paulo Pimenta, chefe da Secom.

Outros espaços da sede do governo federal foram alvo de destruição dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, como mostrou o próprio ministro em um vídeo divulgado há pouco.

Os terroristas foram impedidos de entrar no gabinete presidencial porque a porta da sala é reforçada, por razões de segurança óbvias.