Termina nesta terça o prazo para cidades aderirem ao Mais Médicos

Termina nesta terça o prazo dado pelo governo aos municípios para que solicitem adesão ou renovação de convênio no Programa Mais Médicos.

O Ministério da Saúde abriu 6.252 vagas em todo o país, incluindo 1.000 postos inéditos para a Amazônia Legal. Essas vagas estão distribuídas em 2.074 municípios e, nesta etapa, os gestores das prefeituras devem indicar quantas vagas pretendem preencher em cada localidade do total autorizado pelo edital.

O novo modelo do programa garante uma série de incentivos aos profissionais. Os médicos terão oportunidade de se especializar em medicina de família e comunidade durante a participação do programa, com oportunidades de mestrado e incentivos financeiros para pagamento da dívida com o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

A pasta também estruturou outros benefícios, como licença maternidade às médicas que se tornarem mães, com complementação do auxílio pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante o período de licença de seis meses. Os pais também terão direito a 20 dias de licença remunerada. Nos próximos dias, o governo vai divulgar um balanço parcial da adesão dos municípios.