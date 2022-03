Tereza Cristina vai ao Canadá se reunir com exportadores de fertilizantes

Saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira a autorização do presidente Jair Bolsonaro para que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viaje para Ottawa, capital do Canadá, no próximo sábado, para participar de reuniões com autoridade equivalente do país e com exportadores de fertilizantes. De acordo com o despacho, a ministra ficará afastada do país até a terça-feira da semana que vem.

Por conta da invasão russa na Ucrânia, o Brasil está correndo atrás de novos fornecedores de matérias-primas para fertilizantes, que em grande parte eram fornecidas pela Rússia e por Belarus, também envolvida na guerra.

Tereza Cristina e integrantes do ministério tem sido pressionados a encontrar alternativas por produtores agrícolas brasileiros, como mostrou o Radar na edição que está nas bancas.