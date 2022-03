Teólogo lança releitura de livro da Bíblia sob contexto do Brasil atual

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa releitura da famosa carta escrita pelo apóstolo Paulo, o jornalista e teólogo Antônio Carlos Costa acaba de lançar ‘Lendo Filipenses’, obra que contextualiza a passagem bíblica para o Brasil atual.

O autor, fundador da ONG Rio de Paz, traz para o texto sua experiência como presidente da entidade, criada há mais de 15 anos como protesto à onda de violência no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, manifestações promovidas pela organização em Copacabana representaram as vidas perdidas pela Covid-19 com rosas, lenços, balões e cruzes.

Autor de outras três obras pela Editora Mundo Cristão, em ‘Lendo Filipenses’ Antônio analisa versículo a versículo da carta paulina em seu contexto histórico e cultural, e se propõe a apresentar a força atemporal da mensagem do evangelho.

Escrita pelo apóstolo Paulo e conhecida com uma das “cartas da prisão”, Filipenses é considerado um dos textos mais comoventes e práticos da Bíblia. Em sua leitura da carta, Antônio aponta o modo cristão de lidar com questões centrais da vida, elucida fatos e aprofunda princípios. Tudo isso sob a perspectiva de um teólogo brasileiro — ou, como ele diz, teologia “com cheiro de feijão preto”.