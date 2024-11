“Tentativa de envenenar eu e Alckmin não deu certo”, diz Lula

Em sua primeira manifestação sobre a operação da PF contra um grupo de militares que teria planejado seu asssassinato, o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que, agora, tem que “agradecer muito mais” por estar vivo.

“A tentativa de envenenar eu e o (Geraldo) Alckmin não deu certo. Nós estamos aqui”, disse o petista ao discursar no encerramento de uma cerimônia de divulgação do programa de otimização de contratos de concessão de rodovias do Ministério dos Transportes, no Palácio do Planalto.

Lula também se referiu à campanha eleitoral de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vocês estão lembrados que, quando nós disputamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, tem adversário ideológico, mas sabendo que, de forma civilizada, você perde (e) você ganha”, declarou.