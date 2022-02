‘Temporada da hipocrisia’, diz Malafaia sobre culto de Ciro com Daciolo

Silas Malafaia criticou nesta terça a ida de Ciro Gomes (PDT) e do ex-deputado e ex-presidenciável Cabo Daciolo a um culto em Fortaleza no domingo.

Segundo o pastor que é um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL), políticos do espectro progressistas e até fora dele se aproximam do cidadão evangélico por conveniência eleitoral. Sobraram ataques até para Sergio Moro (Podemos) e para Manuela D’Avila (PCdoB).

“Não é só o Ciro [que faz campanha em igreja], não. É Moro. É aquela do PCdoB do Rio Grande do Sul que o nome me falhou à memória. Vamos começar a temporada da hipocrisia. Gente que não crê, gente que nunca teve em igreja evangélica, só em época de eleição, fazendo graça. É uma vergonha”.

Malafaia ainda fez piada da aliança entre Ciro e Daciolo, que é evangélico e, apesar de ainda não ter se filiado oficialmente ao PDT, promete ajudar na campanha do pedetista.

O pastor ironizou as interações que Daciolo faz com a torcida de seu seu time de futebol, o Vasco da Gama. Em 2018, quando era presidenciável, ele “previu” que o clube não seria rebaixado para segunda divisão do campeonato brasileiro. E, realmente, não foi naquele ano. A queda, contudo, viria em 2020.

“Eu fico com vergonha de ver essas fotos [de Ciro e Daciolo no culto]. Ainda mais de saber quem o levou. Eu tenho que rir mais ainda. É o cara que disse que o Vasco seria campeão e que não seria rebaixado. Tem que rir mesmo”, disse.