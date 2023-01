Tempo do ‘cercadinho’ acabou, diz chefe da Secom de Lula

Paulo Pimenta, o novo chefe da Secom, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, prometeu, durante o seu discurso de posse, nesta terça-feira, em Brasília, inaugurar um novo tempo de relacionamento entre a imprensa e o governo federal, deixando para trás a memória do “cercadinho” de Jair Bolsonaro, local onde profissionais das comunicações foram repetidamente hostilizados por apoiadores do agora ex-presidente.

Desde que assumiu em 2019, Bolsonaro passou a usar um expediente inédito no país, ao montar, no acesso ao Palácio da Alvorada, próximo a um púlpito de imprensa, uma área para o contato com apoiadores seus. Frequentemente, jornalistas foram atacados por militantes bolsonaristas neste espaço sem que o governo tomasse alguma atitude para defender os trabalhadores. Em protesto e prezando pela segurança de seus profissionais, parte da imprensa deixou de acompanhar os pronunciamos do presidente no espaço, que foi desmontado após a derrota de Bolsonaro em outubro e não voltará no governo Lula.

Pimenta afirmou que no atual governo “os jornalistas terão toda a liberdade” para trabalhar e que a comunicação governamental voltará a gozar de credibilidade junto à sociedade, numa crítica à gestão de Bolsonaro na secretaria, marcada pelo discurso ideológico e a disseminação de desinformação.

“Nos últimos anos, ergueram-se muros, barreiras, cercadinhos na relação do governo com o povo. Poucos falavam muito, nem sempre com qualidade daquilo que diziam. Se negaram a ouvir a ciência, as instituições, os diferentes e a população mais vulnerável. Esse tempo acabou. Vamos ouvir o povo brasileiro com toda a atenção e dignidade que ele merece. No governo do presidente Lula não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Haverá fatos, argumentos. Faremos isso com responsabilidade e respeito a todas e todos envolvidos no processo de informação do país. A comunicação governamental precisa voltar a ser uma via de acesso seguro, confiável e com credibilidade”, afirmou.

