‘Temos um governo que não planeja nada’, diz Tebet

Simone Tebet (MDB) disse nesta sexta-feira, durante entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que o orçamento da União só está submetido aos interesses do Congresso porque o governo de Jair Bolsonaro não faz planejamento.

A presidenciável do MDB disse que, se eleita em outubro, pretende retomar a capacidade de o governo liderar o planejamento do gasto e do investimento público. Ela prometeu trabalhar para o fim das chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto dado a falta de transparência com que os recursos são distribuídos.

Ela disse que caso não consiga acabar com a prática, já que as emendas estão previstas em lei e são uma prerrogativa do Congresso, ela pretende baixar uma portaria obrigando as autoridades a darem publicidade sobre o caminho do dinheiro e a prestarem contas dos serviços contratados com os recursos.

Tebet reconheceu que precisará ter uma maioria no Parlamento para tirar seus planos do papel, mas garantiu que um eventual governo seu não será refém dos interesses dos congressistas como é o de Bolsonaro. “Por que o Congresso controla o Orçamento? Porque temos um governo que não planeja nada”, disse.